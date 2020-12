Filippine, film in gondola: il cinema al tempo del Covid. VIDEO

Film in gondola. È l'originale idea che arriva dalle Filippine e più precisamente da Manila, dove, in reazione all'emergenza coronavirus e alla chiusura dei cinema è stato aperto un cinema all'aperto che offre un'esperienza di visione sicuramente unica. I cittadini della capitale hanno la possibilità di godersi un film su grande schermo, mentre vengono cullati dell'acqua del canale e dal lento movimento delle gondole.

Film in gondola: come funziona



All'originale cinema all'aperto, che sicuramente offre un assaggio di Venezia, si può accedere previa prenotazione, al costo di 500 pesos a persona (circa 10 dollari), che corrispondo all'incirca al salario giornaliero minimo nella capitale.

Ogni gondola può ospitare fino a 2 spettatori, con un massimo di 10 ospiti a proiezione. Per accedere al cinema all'aperto è necessario portare con sé degli auricolari, tramite i quali è possibile ascoltare la trasmissione audio a una frequenza radio disponibile solo per chi è a bordo delle gondole.



È uno dei primi cinema a riaprire nelle Filippine



"Andare in barca ha reso questa esperienza unica", ha dichiarato a Reuters, Violet Gatchalian, a capo del centro commerciale Venice Grand Canal a Manila. "È anche uno dei primi cinema a riaprire, quindi abbiamo voluto provarlo", ha aggiunto, precisando che le imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia sono posizionate a metri di distanza tra loro, nel pieno rispetto delle norme anticontagio.

"Il cinema in gondola mira a sollevare lo spirito degli ospiti e ad aiutare i lavoratori dell'industria cinematografica", ha aggiunto Graham Coates, a capo dei centri commerciali Megaworld Lifestyle.

Come riporta Reuters, i cinema filippini sono chiusi da metà marzo, quando il presidente Rodrigo Duterte ha imposto uno dei blocchi più duri e lunghi al mondo. Con oltre 456.000 casi di infezione di coronavirus e 8.875 morti, le Filippine sono il Paese più colpito del sud-est asiatico dopo l'Indonesia.