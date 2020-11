Covid-19: superati i 48 milioni di casi nel mondo

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 48 milioni, dall’inizio della pandemia di Covid -19 ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA ). I decessi sono quasi 1,25 milioni. Secondo gli ultimi dati dell’ Università americana Johns Hopkins, il triste primato resta agli Stati Uniti, dove è di quasi 9,5 milioni di contagi il bilancio del Covid-19 , con oltre 233 mila decessi con coronavirus. Seguono l'India e il Brasile.

Usa, record di nuovi casi in un giorno: oltre centomila

approfondimento

Secondo i calcoli del Washington Post, nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato oltre 100mila nuovi casi di coronavirus. Si tratta di una cifra record, la più alta da quando è iniziata la pandemia.

I decessi legati al Covid-19 sono invece stati 1.097 nelle ultime 24 ore. Gli ultimi dati dati mostrano anche un aumento di 600mila casi in una settimana, per la prima volta. Nello specifico, il Paese che ha registrato più casi negli ultimi sette giorni è il Texas con oltre 45mila nuovi contagi, in aumento dell'11% rispetto alla settimana precedente. L'Illinois è al secondo posto con un totale di 44.570 nuovi casi settimanali, con un aumento del 42%. Il Wisconsin ha registrato, invece, un totale di 32.506 nuovi casi settimanali, con una diminuzione del 3%.

Seguono la California con un totale di 29.171 nuovi contagi negli ultimi sette giorni (calo del 5%) e la Florida con 28.776 nuovi casi settimanali (aumento del 22%).

Covid-19, Russia: 19.404 casi e 292 morti in 24 ore

Preoccupa anche il quadro epidemiologico della Russia, dove secondo i dati diffusi dal centro operativo nazionale anticoronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.404 nuovi casi di Covid-19, di cui 5.255 nella sola Mosca, con 292 decessi correlati alla pandemia del nuovo coronavirus.

Stando ai dati ufficiali, in Russia dall'inizio della pandemia si registrano in totale 1.712.858 contagi e 29.509 decessi con coronavirus. I guariti, invece, sono 1.279.169, di cui 12.238 nelle ultime 24 ore.