Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 4 novembre

Sono 30.550 i nuovi contagi di coronavirus in Italia ( ieri 28.244 ), a fronte di 211.831 tamponi giornalieri effettuati (ieri 182.287), con la percentuale di positivi che cala al 14,4%. Le vittime sono 352 in 24 ore, mentre le terapie intensive raggiungono quota 2.292 (+67). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA ).

Vittime e guariti

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 790.377. Le vittime, in totale, sono 39.764, con 352 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 353). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 5.103, per un totale di 307.378. I ricoverati con sintomi sono 22.116 (+1.002). Sono invece 418.827 le persone in isolamento domiciliare (+24.024). I tamponi sono in tutto 16.497.767, in aumento di 211.831 rispetto al 3 novembre. I casi testati sono finora 10.021.035 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Campania comunica che nei dati di ieri, per mero errore materiale, sono stati aggiunti 45 posti di Terapia Intensiva in più. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Calabria comunica che ieri c'è stato un aggiornamento del bollettino regionale, che riporta una modifica nella distribuzione dei casi ricoverati e terapie intensive. Tale modifica è stata effettuata a seguito delle comunicazioni pervenute dall’azienda ospedaliera di Reggio Calabria e dall’Azienda ospedaliera di Cosenza.