Covid: 25enne contagiato due volte in pochi mesi, la seconda più grave

Il giovane americano, che non aveva problemi di salute o difetti immunitari che lo rendessero particolarmente vulnerabile al Covid-19, ha manifestato i primi sintomi della patologia (mal di gola, tosse, mal di testa, nausea e diarrea) lo scorso 25 marzo ed è risultato positivo al tampone il 18 aprile.

Il 27 aprile non aveva più sintomi e, il mese successivo, è risultato negativo a due tamponi (il 9 e il 26 maggio). I sintomi del Covid-19 sono però comparsi di nuovo il 28 maggio: febbre, mal di testa, vertigini, tosse, nausea e diarrea. Un tampone eseguito il 5 giugno ha confermato nuovamente la positività al coronavirus, inizialmente (erroneamente) correlata a una recidiva del primo contagio.

Da un successivo confronto dei codici genetici del virus prelevati nelle due occasioni in cui il paziente ha mostrato i sintomi della patologia è emerso che erano troppo diversi per essere causati dalla stessa infezione. "I nostri risultati indicano che un contagio potrebbe non proteggere necessariamente da future infezioni", ha spiegato il dott. Mark Pandori, dell'Università del Nevada. Casi di doppia infezione sono già stati documentati a Hong Kong, in Belgio e nei Paesi Bassi, ma solo in questo caso la reinfezione è stata più grave. "È troppo presto per dire con certezza quali siano le implicazioni di questi risultati per qualsiasi programma di immunizzazione. Ma confermano il fatto che non sappiamo ancora abbastanza sulla risposta immunitaria a questo virus”, ha concluso un altro ricercatore.