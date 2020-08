Coronavirus, mortalità più alta quando c’è un doppio danno al polmone

Se il Covid-19 colpisce sia gli alveoli che i capillari polmonari diventa letale per oltre la metà dei pazienti in terapia intensiva. Il processo è descritto in uno studio italiano

Uno studio italiano, con in testa il Sant'Orsola di Bologna, ha analizzato il meccanismo responsabile dell’elevata mortalità in terapia intensiva dei pazienti con il Covid-19. Il tasso di mortalità di quei ricoverati aumenta sensibilmente, si legge nella ricerca pubblicata sul Lancet Respiratory Medicine il 27 agosto, quando il coronavirus provoca un doppio danno al polmone, rovinando sia gli alveoli che i capillari polmonari. “Un risultato che avrà importanti implicazioni sia per le cure attualmente disponibili che per i futuri studi su nuovi interventi terapeutici” spiega il gruppo di ricerca.