Coronavirus, Gallo: "Vaccino antipolio può aiutare contro virus"

In un’intervista ai microfoni di Sky Tg24, il virologo che nel 1984 scoprì l'Hiv come causa dell'Aids, ha affrontato alcuni dei temi più caldi legati alla pandemia di Covid-19 e ha elencato alcuni degli insegnamenti che l’epidemia globale di Aids ha portato all’umanità

“Quello che hanno in comune il coronavirus e l’Hiv sono tutti gli aspetti e gli insegnamenti di una pandemia”. Lo ha dichiarato Robert Gallo, il virologo che nel 1984 scoprì l'Hiv come causa dell'Aids, in un’intervista ai microfoni di Sky Tg24. “C’è sempre un lato positivo nella tragedia”, ha aggiunto l’esperto, elencando alcuni degli insegnamenti che l’epidemia globale di Aids e la lotta unanime di tutte le Nazioni del mondo contro un nemico comune hanno apportato all’umanità e alla comunità scientifica. Gallo: “Con l’Hiv ci sono stati molti lati positivi a livello scientifico” “Con l’Hiv ci sono stati molti lati positivi a livello scientifico, ma anche sociale”, ha dichiarato Gallo, cofondatore e direttore dell'Istituto di virologia umana alla School of Medicine dell'università del Maryland e cofondatore e consulente scientifico del Global Virus Network. “Il maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti con l’Africa in fatto di salute pubblica per prima cosa. Poi la maggiore comprensione e tolleranza verso le diversità nella sfera sessuale delle persone”. Virologo: “Spero che la pandemia di Covid-19 porti a una maggiore unità” “Questa pandemia spero che negli Stati Uniti porti una maggiore unità”, ha aggiunto Robert Gallo, estendendo poi l’augurio a tutti i Paesi del mondo. “Spero anche che la pandemia conduca a una maggiore interazione a livello scientifico e medico tra le Nazioni. Finora non l’ho visto. È l’aspetto più deludente specie nei nostri rapporti con la Cina”.

Gallo: antipolio contro il Coronavirus Gallo, poi, si è espresso in merito alla possibile esistenza di altri tipi di protezione a livello endemico che assicurano una sorta di immunità innata alla popolazione. “È quel che proponiamo di fare con il vaccino antipolio per via orale. Ci sono vari fattori da considerare sul perché c'è una variazione tra le diverse zone. In primis il vaccino antipolio per via orale costa poco, è disponibile in grandi quantità, è semplice da assumere”, dichiara l’esperto. “Basta sciogliere una compressa sulla lingua, inoltre è ampiamente dimostrato che è sicuro e per chi ha già fatto il vaccino antipolio, come nel nostro caso in occidente, non rappresenta quasi alcun pericolo o comunque i rischi sono estremamente bassi”.