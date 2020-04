Giornata della danza 2020, i benefici del ballo sulla salute

Il 29 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata della danza. L’edizione 2020 della ricorrenza, per via della pandemia da coronavirus, sarà diversa dal solito. Per la prima volta dal 1982, anno della sua istituzione, il mondo festeggia la Giornata Internazionale su internet e sul piccolo schermo. Niente esibizioni dal vivo e spettacoli nelle piazze e nei maggiori teatri. La ricorrenza, quest’anno dedicata a Alicia Alonso, famosa ballerina scomparsa a ottobre a L'Avana, rappresenta un’importante occasione per promuovere la danza e i molteplici benefici per la salute fisica ed emotiva ad essa associati.

I benefici della danza per la salute fisica ed emotiva

La danza è una disciplina sportiva fondata sul movimento, che oltre ad essere un’attività indicata per tutte le fasce d’età, promuove la socializzazione e aiuta a mantenere in forma il corpo e la mente.

Oltre ad aumentare la forza e la resistenza dell’organismo, il ballo grazie anche al ritmo e alla musica, migliora l’agilità, l’equilibrio e la coordinazione.

Diversi studi di settore, inoltre, hanno dimostrato che ballare a ritmo di musica aiuterebbe a ridurre la frequenza cardiaca, la pressione e la quantità di grassi presenti nel sangue. Danzare, inoltre, proprio come tutte le attività sportive basate sul movimento del corpo, aiuta a prevenire e a contrastare l’osteoporosi e le malattie metaboliche, come il diabete, e aumenta la capacità respiratoria, favorendo una maggiore ossigenazione dei tessuti.

Memorizzare i passi e le coreografie di un ballo, inoltre, oltre ad aumentare l’autostima, stimola la memoria e le funzioni celebrali.

Le iniziative in programma in Italia

"Una giornata importante, forse ancora di più in questo momento, in cui è fondamentale esserci", ha commentato Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma, che per l’occasione, alle ore 11.00, terrà una lezione aperta sul canale Youtube dell'Opera di Roma ai ballerini del Corpo di ballo. In Italia, proprio come nel resto del mondo sono diverse le iniziative in programma nel corso della giornata.

La Scala, per esempio, ha organizzato nel pomeriggio una diretta streaming su Facebook insieme con il Direttore del corpo di ballo Frédéric Olivieri. La Giornata della danza avrà spazio anche sul piccolo schermo. RaiPlay inaugura per l’occasione una nuova programmazione sul balletto classico e contemporaneo.