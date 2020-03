Scala, il corpo di ballo continua a danzare #acasa: VIDEO

E’ chiuso il sipario del Teatro alla Scala. Lo sarà, come tutti gli altri teatri, sicuramente fino al 3 aprile ma le misure restrittive decise dal governo per contrastare il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI) potrebbero essere prorogate. Così, in attesa di poter tornare in scena, il corpo di ballo si unisce al messaggio #iorestoacasa senza smettere di danzare. Dove? In sala, camera, nel proprio giardino o balcone. Ogni maniglia, sedia, parete o comodino possono essere trasformati in una sbarra per continuare ad allenarsi. Ogni giorno. Nel video, che è stato pubblicato sui social da alcuni dei protagonisti, i danzatori si esercitano nei loro plié e tendu quotidiani, in salti, pirouette ed esercizi di stretching. I due primi ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, che sono una coppia anche nella vita, provano una presa in cortile. C’è chi si lascia andare a movimenti più liberi e contemporanei e chi utilizza le porte come quinte improvvisando entrate e uscite di scena. E ogni tanto spuntano spettatori inconsueti: bimbi, cani o gatti.

La Scala chiusa per il coronavirus

Il coronavirus ha interrotto le prove di Madina, la nuova coreografia firmata da Mauro Bigonzetti con l’étoile Roberto Bolle su composizione musicale di Fabio Vacchi e libretto di Emmanuelle de Villepin dal suo romanzo La ragazza che non voleva morire, storia di una kamikaze che decide di non farsi saltare in aria. Una nuova produzione e un incontro tra le arti: danza, musica e recitazione. La prima sarebbe stata il 22 marzo. Chiuso il teatro e chiusa la sala prove. Sospese cautelativamente anche le vendite di alcuni spettacoli previsti per aprile, come si legge in un comunicato diffuso dal Piermarini: Pelléas et Mélisande di Claude Debussy e Tannhäuser di Richard Wagner nella stagione d’Opera, il Concerto Sinfonico diretto da Iván Fischer, alcune rappresentazioni de La Cenerentola per i bambini del 4 e del 5 aprile, il concerto della Piccola Filarmonica lo stesso 5 aprile e, ovviamente, Madina.

#iorestoacasa, #andràtuttobene

Il video, sulla musica dance “Rhythm is a dancer” degli Snap!, si chiude con i due messaggi simbolo dell’Italia che combatte contro il coronavirus: #iorestoacasa e #andrà tutto bene. Sullo sfondo gli applausi di Bolero, capolavoro di Béjart andato in scena lo scorso autunno. E in una suggestiva analogia tornano in mente le parole dello stesso coreografo nella VI lettera a un danzatore: “Ho imparato a danzare con dei grandi maestri, ho imparato a danzare camminando nella natura, ho imparato a danzare sudando in sala prove, ho imparato a danzare guardando i miei gatti, ho imparato a danzare scoprendo il mondo, ho imparato a danzare meditando nella mia camera…”