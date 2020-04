Gli esercizi total body da fare a casa per restare in forma. VIDEO

Mantenersi in forma è possibile, anche in questo periodo di quarantena, in cui non è possibile uscire o andare in palestra. L'esercizio fisico è fondamentale per il benessere psichico di ciascuno di noi e un po' di movimento quotidiano può essere la soluzione ideale anche per trascorrere le giornate in maniera sana. Ecco allora alcuni esercizi total body, semplici e veloci, da fare a casa.

Gli Ski squat

Si parte solitamente con la parte aerobica. Tra gli esercizi suggeriti per questa fase dell'allenamento ci sono gli ski squat: da posizione accosciata con le gambe leggermente divaricate, bisogna portare il peso sui talloni, incrociare le braccia in avanti, slanciare in fuori una gamba e sollevare le braccia al di sopra della testa.

L'arm workout

Dopodiché, si passa all'arm workout: si portano in avanti le braccia e si piegano i gomiti portando le braccia verso i pettorali. A questo punto si distendono gli avambracci rendendoli perpendicolari al suolo, per poi sollevare le braccia sopra la testa distendendole completamente.

Butt kick e jumping jack

Per questi esercizi bisogna saltare sul posto e portare i talloni ai glutei per quattro volte, alternando questi movimenti con i jumping jack: saltelli sul posto divaricando le gambe e alzando le braccia per due volte.

Squat e knee up

In questo esercizio è necessario tenere le braccia all'altezza delle spalle, con i gomiti piegati e le mani vicino ai pettorali, per poi fare dei passi laterali con la gamba e andare in posizione di affondo in squat. A questo punto si porta il ginocchio verso il petto e si ruota il bacino avvicinando il gomito opposto. Quindi si abbassa la gamba e si torna in squat.