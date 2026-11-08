Health, Congresso SIRM: dall’IA alla medicina personalizzata

Dalla scoperta dei raggi X nel 1895 all'intelligenza artificiale generativa. In mezzo, oltre un secolo di innovazione che ha cambiato profondamente il modo di fare prevenzione, diagnosticare e curare le malattie. È da questa traiettoria che ha preso le mosse il 52° Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica – SIRM - ospitato all'Allianz MiCo di Milano e conclusosi l’8 Novembre, nella Giornata Internazionale della Radiologia, che coincide con il 131° anniversario della scoperta dei raggi X da parte di Wilhelm Conrad Röntgen. L'appuntamento, tra i più importanti per la comunità radiologica italiana, ha riunito oltre 2.500 professionisti e acceso i riflettori sul tema scelto per questa edizione: "Non solo diagnostica: esploriamo l'universo digitale". Un titolo che racconta bene come la radiologia stia vivendo una trasformazione profonda, destinata a incidere non soltanto sulla qualità delle immagini, ma sull'intero percorso assistenziale del paziente.

Dal referto alla decisione clinica

Se per molti cittadini il radiologo resta il medico che interpreta una TAC o una risonanza magnetica, la realtà è oggi molto diversa. Sempre più spesso questo specialista contribuisce direttamente alle decisioni terapeutiche, lavora in team multidisciplinari e partecipa alla valutazione dell'efficacia delle cure. "La radiologia non è più soltanto una disciplina diagnostica" – sottolinea la Professoressa Nicoletta Gandolfo, Presidente della SIRM. Che aggiunge: "Il radiologo è sempre più coinvolto nei percorsi clinici e contribuisce alla scelta delle strategie terapeutiche più appropriate. Per il paziente questo significa diagnosi più precise, cure più personalizzate e un'assistenza sempre più integrata". Una trasformazione che attraversa numerosi ambiti, dall'oncologia alle malattie cardiovascolari, dalle urgenze alla neuroradiologia, temi che hanno occupato una parte centrale del programma scientifico del Congresso.

L'intelligenza artificiale entra nella pratica quotidiana

Camminando tra le aule e i corridoi del Congresso ci si accorge di come protagonista di questo 52° Congresso sia senza dubbio l'intelligenza artificiale. Non come tecnologia del futuro, ma come strumento già presente nella pratica clinica quotidiana. Numerose sessioni congressuali sono state dedicate alle applicazioni dell'IA nella refertazione, nell'analisi delle immagini, nella radiomica, nella gestione dei dati e nell'ottimizzazione dei flussi di lavoro. Oggi gli algoritmi sono in grado di supportare il radiologo nell'identificazione di lesioni sospette, nella ricostruzione delle immagini e nell'elaborazione di grandi quantità di dati, consentendo di accelerare alcuni processi diagnostici e migliorare la qualità delle informazioni disponibili. Come ha evidenziato il presidente del Congresso, il Professor Roberto Grassi, “l'intelligenza artificiale rappresenta una risorsa preziosa ma richiede anche senso critico e competenze adeguate per essere utilizzata in modo corretto. L'obiettivo non è sostituire il medico, ma permettergli di dedicare più tempo alle attività a maggior valore aggiunto, incluse la valutazione clinica e la relazione con il paziente”. "Le nuove tecnologie possono aiutare il radiologo a gestire l'enorme quantità di informazioni generate ogni giorno dagli esami diagnostici" – ha aggiunto il Presidente Eletto della SIRM, il Professor Luca Brunese. Che sottolinea: "Il vero valore dell'intelligenza artificiale è liberare tempo e risorse che possono essere investiti nella qualità della cura e nel dialogo con il paziente".

La rivoluzione della radiologia interventistica

Ma la radiologia moderna non si limita a osservare il corpo umano. Sempre più spesso interviene direttamente per trattare le malattie. La radiologia interventistica rappresenta uno dei settori in maggiore crescita e comprende procedure mininvasive eseguite sotto guida radiologica che consentono di raggiungere lesioni, vasi sanguigni o organi con estrema precisione, riducendo il ricorso alla chirurgia tradizionale in numerose condizioni cliniche. Le nuove tecniche trovano applicazione in oncologia, nelle malattie vascolari, nelle emorragie d'urgenza e in numerose altre patologie, offrendo tempi di recupero più rapidi e minore invasività per i pazienti. "La radiologia interventistica dimostra come oggi le immagini possano guidare non solo la diagnosi ma anche il trattamento" – spiega Grassi. "È uno degli esempi più concreti di come la tecnologia possa tradursi in benefici reali per i pazienti".

Lavoro di squadra e nuove competenze

Un altro messaggio emerso dal Congresso – e che ha più volte sottolineato la Presidente Gandolfo - riguarda l'importanza della collaborazione tra tutte le figure professionali dell'area radiologica. Per la prima volta il Congresso è stato aperto in modo strutturato anche ai tecnici sanitari di radiologia, a conferma di una visione sempre più multidisciplinare del lavoro diagnostico. Medici radiologi e tecnici operano infatti in sinergia lungo tutte le fasi dell'esame, dalla preparazione del paziente all'acquisizione delle immagini fino alla loro interpretazione. Parallelamente crescono le competenze richieste ai professionisti. Oltre alle conoscenze cliniche e tecnologiche diventano sempre più importanti la gestione dei dati, la cybersecurity, l'utilizzo degli algoritmi e la capacità di integrare informazioni provenienti da fonti diverse.

Giovani radiologi e futuro della professione

Tra gli aspetti caratterizzanti di questa edizione c'è stata l'attenzione dedicata alle nuove generazioni. La SIRM conta oggi oltre 13 mila soci e quasi la metà ha meno di 45 anni. Il Congresso ha riservato ampio spazio ai professionisti più giovani attraverso oltre mille comunicazioni scientifiche, 250 casi clinici, competizioni tra scuole di specializzazione e momenti di formazione dedicati. Una scelta che riflette la necessità di formare i radiologi del futuro in un contesto dove la domanda di esami continua a crescere e dove le tecnologie evolvono con una velocità senza precedenti.

Verso una medicina sempre più personalizzata

Dalla senologia all'oncologia, dalla neuroradiologia alla radiologia pediatrica, il filo conduttore emerso dal Congresso è uno: utilizzare le innovazioni tecnologiche per costruire percorsi di cura sempre più personalizzati. L'obiettivo non è soltanto ottenere immagini migliori, ma trasformare i dati in conoscenza clinica utile, anticipare le diagnosi, guidare le terapie e migliorare gli esiti per i pazienti. Una sfida che coinvolge tecnologia, formazione e organizzazione sanitaria, ma che mantiene al centro la relazione di cura. A oltre un secolo dalla scoperta dei raggi X, la radiologia continua quindi a reinventarsi. E oggi, nell'era dell'intelligenza artificiale e della medicina di precisione, conferma il proprio ruolo come una delle discipline chiave per il futuro della sanità.