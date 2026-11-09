Sindrome di Sjogren, cos'è la malattia di cui soffre Simona Izzo e quali sono i sintomiSalute e Benessere
È una malattia reumatica sistemica cronica di natura autoimmune. Si ritiene che nel mondo 1-4 milioni di persone siano malate di sindrome di Sjögren. Colpisce soprattutto le donne, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Non esiste oggi una terapia definitiva, esistono però trattamenti per alleviare la secchezza
La sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune in cui il sistema di difesa dell'organismo riconosce come estranee le ghiandole che secernono liquidi come, ad esempio, le ghiandole lacrimali e salivari, e le aggredisce provocando infiammazione. Ciò determina la riduzione della produzione di lacrime e saliva e la comparsa di secchezza degli occhi e della bocca. Possono essere interessate dalla malattia anche le ghiandole che producono il sudore (sudoripare) e quelle responsabili della secrezione vaginale. Le cause della malattia rimangono sconosciute ma la ricerca suggerisce che l'autoimmunità sia innescata da una combinazione di fattori ormonali, genetici e ambientali.
Non esiste una cura per la sindrome di Sjögren
Se compaiono secchezza di occhi, bocca e vagina è consigliabile rivolgersi al medico di famiglia che valuterà i disturbi (sintomi) e, se lo riterrà necessario, prescriverà alcuni esami specifici. Non esiste una cura per la sindrome di Sjögren ma alcuni trattamenti possono aiutare a ridurre i disturbi (sintomi): per esempio, la secchezza degli occhi e della bocca può essere alleviata con le lacrime e la saliva artificiali. Inoltre, è importante mantenere una buona igiene perché il rischio di sviluppare infezioni è maggiore.
Se non curata può provocare un danno permanente della vista
La sindrome di Sjögren, se non curata, può causare un danno permanente della vista o aumentare il rischio di sviluppare un tumore delle ghiandole linfatiche. Nelle donne con sindrome di Sjögren vi è la probabilità di generare bambini con una eruzione cutanea temporanea (lupus) o, in rari casi, con anomalie cardiache. La sindrome di Sjögren colpisce, prevalentemente, persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni senza distinzione di razza di etnia. In grande maggioranza, circa il 90% dei casi, si tratta di donne. Raramente, si manifesta nei bambini.
Simona Izzo racconta la paura prima della diagnosi
L'attrice Simona Izzo ha parlato nella trasmissione su Rai 2 Storie della sindrome. Il primo problema, ha detto l’attrice, è stato una dermatite persistente. Sono seguiti disturbi oculari e astenia, cioè una marcata sensazione di debolezza. Nella malattia di Sjögren il sistema immunitario attacca erroneamente tessuti sani, soprattutto le ghiandole che producono lacrime e saliva. Ecco perché i disturbi più noti sono occhi e bocca secchi. Izzo ha raccontato anche depressione, perdita dell'appetito e dimagrimento. Il marito Ricky Tognazzi le è rimasto accanto, cercando di aiutarla persino preparando i piatti che preferiva.