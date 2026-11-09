È una malattia reumatica sistemica cronica di natura autoimmune. Si ritiene che nel mondo 1-4 milioni di persone siano malate di sindrome di Sjögren. Colpisce soprattutto le donne, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Non esiste oggi una terapia definitiva, esistono però trattamenti per alleviare la secchezza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune in cui il sistema di difesa dell'organismo riconosce come estranee le ghiandole che secernono liquidi come, ad esempio, le ghiandole lacrimali e salivari, e le aggredisce provocando infiammazione. Ciò determina la riduzione della produzione di lacrime e saliva e la comparsa di secchezza degli occhi e della bocca. Possono essere interessate dalla malattia anche le ghiandole che producono il sudore (sudoripare) e quelle responsabili della secrezione vaginale. Le cause della malattia rimangono sconosciute ma la ricerca suggerisce che l'autoimmunità sia innescata da una combinazione di fattori ormonali, genetici e ambientali.

Non esiste una cura per la sindrome di Sjögren Se compaiono secchezza di occhi, bocca e vagina è consigliabile rivolgersi al medico di famiglia che valuterà i disturbi (sintomi) e, se lo riterrà necessario, prescriverà alcuni esami specifici. Non esiste una cura per la sindrome di Sjögren ma alcuni trattamenti possono aiutare a ridurre i disturbi (sintomi): per esempio, la secchezza degli occhi e della bocca può essere alleviata con le lacrime e la saliva artificiali. Inoltre, è importante mantenere una buona igiene perché il rischio di sviluppare infezioni è maggiore.

Se non curata può provocare un danno permanente della vista La sindrome di Sjögren, se non curata, può causare un danno permanente della vista o aumentare il rischio di sviluppare un tumore delle ghiandole linfatiche. Nelle donne con sindrome di Sjögren vi è la probabilità di generare bambini con una eruzione cutanea temporanea (lupus) o, in rari casi, con anomalie cardiache. La sindrome di Sjögren colpisce, prevalentemente, persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni senza distinzione di razza di etnia. In grande maggioranza, circa il 90% dei casi, si tratta di donne. Raramente, si manifesta nei bambini.