Addominali, esercizi efficaci da fare a casa. VIDEO

In questa fase di quarantena dovuta all'emergenza Coronavirus, in cui la maggior parte degli italiani è costretta a casa, è importante mantenersi in forma e in movimento per preservare sia la propria salute fisica, ma anche psichica. Ecco allora alcuni esercizi facili e veloci per gli addominali che ciascuno di noi può fare a casa.

Saltelli laterali e recupero

Si parte innanzitutto con esercizi aerobici: saltelli laterali su una gamba sola per un totale di 30 secondi prima di cambiare gamba. Terminata questa parte, c'è la fase di recupero nella cosiddetta "plank position", ovvero proni su punta di piedi e avanbracci. In questa posizione si effettuano piccoli slanci alternando le gambe senza, però, inarcare la schiena. Infine, si completa questa prima parte di esercizio col riposo in posizione di relax totale.

Twist saltato e torsione del busto

Si riparte, quindi, con un altro esercizio aerobico: il twist saltato. Questo consiste in piccoli saltelli sul posto, con rotazione a destra e sinistra di bacino e gambe, tenendo fermo il busto. La sessione si chiude con un altro esercizio di recupero: con le gambe divaricate della larghezza delle spalle, la schiena dritta e le braccia tese, ci si piega in avanti toccando la punta del piede destro con la mano sinistra e viceversa.