Coronavirus, Avis: “Nessun rischio per i donatori di sangue”

Durante la conferenza stampa alla Protezione Civile, Angelo Borrelli, il commissario per l’emergenza coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24), ha invitato gli italiani a continuare a donare il sangue. “In questo periodo si sta registrando una contrazione della donazione del sangue, ma donare è fondamentale e avviene in assoluta sicurezza. Dunque facciamo un appello a tutti i cittadini: continuate a donare perché è fondamentale per salvare vite umane”, ha spiegato il capo del Dipartimento della Protezione Civile.

L’invito dell’Avis

Anche l’Avis ha sottolineato l’importanza di continuare a donare il sangue. Sul proprio sito ufficiale l’associazione ha spiegato che la donazione avviene nel massimo rispetto e tutela della salute del donatore e del ricevente e che le norme garantiscono non solo sangue sicuro, ma assoluta sicurezza anche per chi dona. “È importante prima di tutto seguire le indicazioni diramate dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Sangue, se si è sani e non si è stati esposti al rischio di contagio, andando a donare, aiuterete qualcuno”, evidenzia l’Avis in un comunicato stampa. I donatori sono invitati a monitorare le proprie condizioni di salute e avvisare il servizio trasfusionale nel caso in cui dovessero manifestarsi dei sintomi simili a quelli dell’influenza: in questo caso saranno svolti degli ulteriori accertamenti sul sangue donato.

Le nuove misure di sicurezza

Per garantire che la donazione del sangue possa proseguire anche nel corso dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus Sars-CoV-2, il Centro nazionale sangue (Cns) ha deciso di adottare delle nuove misure di sicurezza. Oltre a chiedere di rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro all’interno delle sale d’attesa ed evitare assembramenti, il Cns invita a ricorrere alla chiamata-convocazione dei donatori al fine di regolare il numero degli accessi e ad adottare misure di triage preliminare. Inoltre, il centro ha raccomandato alle Associazioni e Federazioni dei donatori di non sospendere la raccolta del sangue e degli emocomponenti presso le strutture ospedaliere pubbliche e le Unità di raccolta associative.