Stress da ufficio, le piante migliorerebbero la vita lavorativa

Le piante avrebbero un effetto benefico sulla vita lavorativa: osservarle o interagire con loro per qualche minuto aiuterebbe a ridurre lo stress e l’ansia da ufficio.

A suggerirlo sono i risultati di un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Hyogo, ad Awaji, che ha valutato gli effetti della presenza di piccole piante da interno in ufficio sullo stress dei lavoratori.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata HortTechnology, dell'American Society for Horticultural Science, gli esperti giapponesi hanno analizzato le abitudini e il livello di stress di un campione composto da 63 impiegati a cui è stato chiesto di utilizzare tre minuti del proprio tempo libero sul posto di lavoro per interagire con una piccola pianta da interno appositamente messa in mostra sulla loro scrivania, tra piante aeree, piante bonsai, cactus san pedro, piante a fogliame, kokedama o echeveria.

Monitorando alcuni parametri in grado di indicare il livello di stress, quali il battito cardiaco, gli esperti sono riusciti a valutare scientificamente il grado di impatto psicologico e fisiologico indotto dalle piante.

"Al momento, non così tante persone comprendono e sfruttano appieno il beneficio che le piante possono apportare sul posto di lavoro. Abbiamo deciso che era essenziale verificare e fornire prove scientifiche dell'effetto di riduzione dello stress che le piante possono produrre", ha spiegato Masahiro Toyoda, tra i ricercatori che hanno condotto lo studio.

I risultati della ricerca

Dalla ricerca è emerso che basterebbe osservare la pianta per qualche minuto per ottenere dei benefici sulla vita lavorativa.

Nello specifico, i ricercatori hanno dimostrato che si ottengono effetti più vantaggiosi interagendo con una pianta per tre minuti.

Prendersi cura della piantina da interno, innaffiandola o togliendole le foglie aiuterebbe a ridurre alcuni parametri che caratterizzano uno stato di ansia, come la frequenza cardiaca.