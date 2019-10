Un’iniziativa unica in Italia per sensibilizzare i cittadini di ogni età al valore della prevenzione cardiovascolare. Si è conclusa oggi con la Milano Heart Week Run, 5 km di Corsa-Camminata al Parco Sempione (FOTO), la seconda edizione della Milano Heart Week, una settimana di eventi aperti al pubblico di ogni età promossa dal Centro Cardiologico Monzino, in collaborazione con il Comune di Milano, e pensata nell’ambito dei progetti per la Giornata Mondiale per il Cuore dell’Organizzazione Mondiale Sanità (OMS), che si celebra ogni 29 settembre.

La corsa al Parco Sempione

La corsa di questa mattina, partita alle 10, è stata animata anche dal saluto del rapper J-Ax. Le quote di iscrizione saranno interamente devolute alla Fondazione IEO-CCM a favore di “Monzino Sport”, il progetto del Centro Cardiologico Monzino per proteggere il cuore e la salute degli sportivi di ogni livello ed età. La Milano Heart Week si era aperta il 21 settembre con il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi dedicato al cuore delle donne.

L’importanza della prevenzione

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese sono 225mila (127mila donne e 98mila uomini) le vittime annuali delle malattie cardiocerebrovascolari, come infarto, scompenso e ictus, e molte di queste morti si verificano prima dei 60 anni di età. I tassi di mortalità per queste malattie si sono però ridotti di oltre il 35% negli ultimi undici anni, soprattutto grazie alla prevenzione. L’edizione della Milano Heart Week di quest’anno, che vede Sky Tg24 tra i media partner, è stata caratterizzata dal “fattore giovani”: i ragazzi tra gli 11 e i 16 anni sono il nuovo obiettivo delle campagne di sensibilizzazione.