Gossip, gli uomini spettegolano in media quasi un’ora al giorno

Il gossip piace a tutti. Indipendentemente dal sesso e dall’età, gli uomini adorano spettegolare e lo fanno in media circa 52 minuti al giorno.

A suggerirlo è uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Università della California di Riverside che ha di fatto smentito uno stereotipo di genere: sia agli uomini che alle donne piace spettegolare, parlando di qualcuno che non è presente. I risultati del test indicano, inoltre, che maschi e femmine trascorrono lo stesso tempo durante la giornata a ‘sparlare’ di altre persone

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science, gli esperti hanno analizzato le abitudini giornaliere di un campione costituito da 467 individui: 269 donne e 198 uomini.

Nello specifico, hanno chiesto loro di indossare un apparecchio in grado di registrare parte delle loro conversazioni (il 10%).

Gli esperti, una volta raccolte le informazioni, le hanno divise a seconda del sesso e dell’età dei partecipanti. In particolare hanno distinto il gossip neutrale, ovvero il pettegolezzo che ha il solo scopo di condividere con qualcuno delle informazioni, dalle chiacchiere positive e negative, che invece denigrano o esaltano la persona oggetto del gossip.

Gli esperti sono così riusciti a raccogliere 4000 campioni di pettegolezzi.



In media ogni persona spettegola un’ora al giorno



Analizzando e classificando i dialoghi dei partecipanti nel corso della giornata è emerso che il 14% delle loro conversazioni riguardava argomenti di gossip: ciò suggerisce che in media ogni persona trascorre circa un’ora al giorno spettegolando con i conoscenti.

In aggiunta, la maggior parte dei pettegolezzi era di natura neutra (3/4) e, in generale, gli argomenti di gossip riguardavano soprattutto persone conosciute (meno le celebrità).

I risultati dello studio suggeriscono, inoltre, che i giovani sono soliti ‘sparlare’ di altre persone più di quanto lo siano gli anziani e che gli individui estroversi tendono a ’spettegolare’ più delle persone introverse.

Per quanto riguarda le differenze tra i due sessi, invece, le registrazioni dimostrano che nonostante le donne trascorrano più tempo nell’arco della giornata parlando di altre persone, maschi e femmine ‘sparlano’ in egual misura. Ciò significa che il tempo che le donne impiegano in più per i pettegolezzi è finalizzato al solo scopo di comunicare delle informazioni senza darne un giudizio soggettivo.