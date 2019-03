Cosmoprof Awards 2019, i 10 vincitori degli oscar della cosmetica

Si conclude oggi, 18 marzo, l’edizione 2019 di Cosmoprof, la fiera bolgonese dedicata alla cosmetica e alla bellezza professionale, che ha messo in mostra le principali novità del settore. Tra i diversi appuntamenti, durante la manifestazione si è tenuta anche la consegna dei “Cosmoprof & Cosmopack Awards 2019”, un riconoscimento per le 10 migliori innovazioni presenti alla kermesse, scelte da una giuria costituita da 28 esperti tra i 608 prodotti e packaging che hanno preso parte alla kermesse.

I vincitori dei Cosmoprof Awards

La categoria Cosmoprof Awards premia le migliori novità prodotte nell’ambito cosmetico, del settore capelli, unghie, skin care ed estetica per il mondo professionale. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior prodotto per capelli è la giapponese Bulk Homme Co. con "The Shampoo", il primo shampoo per uomo che unisce all’efficacia del lavaggio il piacere per il tatto, scivolando come seta tra le dita. "The Base", prodotto da Base of Sweden, è stato scelto invece come miglior articolo per make up: si tratta di un fondotinta con un’innovativa composizione che copre facilmente le imperfezioni della pelle, resiste al sudore senza ostruire i pori e può essere mantenuto per 72 ore. Tra gli articoli per unghie i giurati hanno premiato "Indigo Mineral Base" di Ad Beauty Srl, che riunisce in un unico prodotto smalto e top coat, dimezzando i tempi di applicazione. "Actyvabio" (Kemon) vince nella categoria Naturale e Organico con uno shampoo a base di aloe vera che, oltre a detergere efficacemente, con i suoi principi attivi emollienti e antiossidanti aiuta il cuoio capelluto a ritrovare il suo naturale equilibrio. Infine "Wabuki" è il primo siero anti rughe al mondo - brevettato dalla giapponese Warew - che veicola i principi attivi con micro-droni che viaggiano puntando a cellule-target, un’innovazione che ha spinto i giurati a eleggerlo come miglior innovazione tra i prodotti per la pelle.

I vincitori dei Cosmopack Awards

La categoria Cosmopack Awards riconosce, invece, il prezioso ruolo rivestito dalla formulazione, dalle tecnologie e dal packaging design prendendo in particolare considerazione le molteplici innovazioni nella filiera del settore beauty. Anche in questo caso sono stati proclamati cinque vincitori. Come miglior formula per make-up è stata scelta "Pure Velvet Veil Hybrid Skin Perfector", che coniuga la componente naturale con quella sintetica, risultando salutare per la pelle e per l’ambiente. "Fless (d)Detail" vince nella sezione make up packaging technology: si tratta del primo anello da trucco, con microciuffi e impugnatura in gomma, che permette di spalmare il correttore per occhi senza sporcare le dita, ideato dall’italiana Pennelli Faro. Come miglior packaging design trionfa "3D Inkjet Tecnhology" per la sua decorazione in rilievo, mentre la maschera idratante creata da Omnicos Group vince come miglior formula per la cura della pelle. Infine, Asquan Group si aggiudica il premio per il miglior packaging tecnologico per un prodotto per la skin care: inquadrando i tag riportati sulla confezione con lo smartphone si potrà accedere a informazioni riguardanti l’articolo, il brand, sconti e altre offerte.

Le altre novità

Oltre ai vincitori, sono tante le novità svelate durante la kermesse, come il primo profumo sotto forma di schiuma o la lozione che riduce i capelli grigi fino al 30% senza essere una tinta, ma stimolando una pigmentazione naturale. Ancora, tra le altre segnalazioni della giuria spiccano il trucco a inchiostro per disegnare a mano libera gli occhi o fare body painting, il primo correttore anti-macchia a forma di penna pensato per l’uomo e le nuove perle da sciogliere nelle normali creme per la pelle che attivano l’abbronzatura.