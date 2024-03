Roma, si apre voragine al Quadraro: due auto inghiottite

Nessuna persona è rimasta ferita. Una terza vettura che era rimasta in bilico è stata rimossa. Gli agenti hanno, poi, provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona

Questa notte, nel quartiere Quadraro di Roma, si è aperta una maxi voragine. Intorno all'una la strada è collassata in via Sestio Menas, inghiottendo due auto. Dalle prime informazioni si evince che il precipizio è di circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità. L'enorme buca che si è aperta ha fatto sprofondare due auto in sosta, una Dacia e una Renault. Mentre una terza vettura che era rimasta in bilico è stata rimossa grazie all’intervento della polizia locale con i gruppi Tuscolano e Prenestino e i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell'area.