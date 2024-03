Topo in platea durante spettacolo Salemme, panico al teatro Sistina

Panico ha scosso il Teatro Sistina a Roma durante la rappresentazione di "Natale in casa Cupiello" con Vincenzo Salemme quando, all'inizio dello spettacolo, un grosso topo è improvvisamente apparso in platea, scatenando il caos tra il pubblico presente. Visibilmente imbarazzato, Salemme ha rivolto la parola agli spettatori suggerendo l'opzione di interrompere lo spettacolo e di rimborsare il pubblico di tasca propria, dichiarando: "Vi rimborso io, perché nessuno mi sta dicendo niente". Tuttavia, i sostenitori di Salemme hanno reagito con veemenza, gridando "no", "andiamo avanti". Di conseguenza, "Natale in casa Cupiello" è proseguito fino alla fine tra gli applausi del pubblico.

"Troppi topi invadono la Capitale"

Il direttore artistico Massimo Romeo Piparo del Teatro Sistina a Roma ha espresso la sua indignazione e rabbia riguardo all'incidente durante lo spettacolo di Salemme. Piparo ha dichiarato che in dieci anni di gestione non era mai successa una cosa simile e ha sottolineato che la sua azienda prende tutte le misure possibili per evitare l'ingresso dei ratti nel teatro. Il direttore artistico ha, poi, ribadito che il Teatro Sistina è dotato di trappole preventive, servizi di pulizia di alto livello e interventi regolari durante gli spettacoli. Nonostante ciò, la presenza di topi rimane un problema, aggravato dal degrado e dalla sporcizia nel centro storico, nonché dalla gestione inadeguata dei rifiuti da parte di bar e ristoranti circostanti. Giancarlo Zucchet, titolare di un'impresa specializzata nella derattizzazione, ha dichiarato che il problema dei topi a Roma è diffuso e richiede un approccio più ampio, compreso un miglioramento dell'educazione civica e un intervento sul fronte della gestione dei rifiuti. Ha sottolineato che la presenza di topi è un problema noto e che l'uso di esche per la derattizzazione è inefficace se non accompagnato da azioni più incisive sulla pulizia urbana.