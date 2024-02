Artika, al Salone delle Colonne di Roma la mostra immersiva sull'acqua

Lifestyle

Europa “on the snow”, tra gli hotel di ghiaccio del Vecchio Continente

Dalle Alpi alla penisola Scandinava, dal Tirolo alla Romania fino ancora alla Germania. Sono diversi i Paesi europei che, durante la stagione invernale, offrono ai più 'temerari' la possibilità di dormire in stanze di ghiaccio e igloo sapientemente scolpiti da artigiani, architetti e designer provenienti da ogni parte del globo. Un sonno sotto lo zero, circondati da un manto bianco, per un'esperienza da 'brividi' tra silenzi e panorami mozzafiato a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio alla scoperta degli Ice hotel più suggestivi d'Europa comincia da Livigno, in Lombardia, per vivere la Snow Dream Experience proposta dall’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort (giunta alla sesta edizione). Per questa stagione, lo storico Snow Chalet costruito sul pendio di fronte all'albergo si trasforma in uno SNOW WINE CHALET

Gli ospiti che decideranno di trascorrere una notte e un giorno a 1.816 metri di altitudine potranno dormire nello Snow Wine Chalet, realizzato interamente con la neve dall’artista livignasca Vania Cusini, che ha ricreato (modellando il ghiaccio) barriques, bottiglie di vino, grappoli d’uva e calici. L'esperienza della Snow Dream Experience è disponibile fino al 19 marzo