Roma, 50enne aggredita a Termini. Donna fermata con ascia in metro

Cronaca

La zona interessata è quella dell'impianto per il trattamento biologico meccanico TMB1. Non dovrebbero esserci feriti o intossicati. L'ultima volta che erano divampate le fiamme nella struttura era il 15 giugno 2022. Cgil: 'Si rischia emergenza rifiuti'. Gualtieri: 'Ama è già al lavoro per cercare di garantire soluzioni che evitino per quanto possibile riflessi sul sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti cittadino'