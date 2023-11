"Fiuto", apre a Roma il primo ristorante per cani in Italia

Per i compagni a quattro zampe un menù apposito e un posto a tavola con i loro padroni. “Abbiamo cercato di insaporire il cibo senza spezie, sale e olii per renderlo più gourmet”, ha spiegato il responsabile del locale

A Roma arriva “Fiuto”, il primo ristorante per cani in Italia. Qui per gli amici a quattro zampe è stato pensato un menù apposito ed è sempre garantito un posto a tavola con i loro padroni. Le ciotole vengono ben impiattate e servite sotto al tavolo ai cagnolini affamati e scodinzolanti. La composizione dei piatti e dei cibi “è stata creata in modo molto simile a quella dell’uomo”.