Colosseo, da mercoledì 18 ottobre via al biglietto nominativo

Il biglietto nominativo per contrastare il bagarinaggio sugli ingressi al Colosseo è realtà. Il Parco Archeologico del Colosseo fa sapere infatti che da domani, mercoledì 18 ottobre, sarà introdotto per tutte le tipologie di titoli di ingresso, e sarà aperta una nuova biglietteria oltre a quella già esistente, in largo della Salara Vecchia/Via dei Fori Imperiali, che si affianca a quella già esistente sulla Piazza del Colosseo, portando così a 6 le casse disponibili per il ritiro dei biglietti on site destinati ai visitatori singoli non intermediati, fino ad esaurimento delle disponibilità, raddoppiando anche il numero dei biglietti venduti non on line.