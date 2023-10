Roma, si presenta sotto casa della ex con un coltello: arrestato

Era ubriaco e in possesso di un coltello a serramanico con cui aveva minacciato la donna di "sgozzarla" se non avesse acconsentito a una riconciliazione

L'arresto

Gli agenti di polizia hanno bloccato il 49enne nei pressi dell'abitazione della donna mentre era ubriaco e in possesso di un coltello a serramanico con cui aveva minacciato l'ex compagna di "sgozzarla" se non avesse acconsentito a una riconciliazione. Dopo la convalida, su richiesta della Procura capitolina, il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell'uomo la misura della custodia cautelare in carcere.