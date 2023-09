A casa del fratello morto trova 245 mln di lire, ma non li può usare

La scoperta

Stava sgomberando l’appartamento a Roma per farci dei lavori di ristrutturazione quando ha trovato il malloppo. “Ho trovato, con mio grande stupore, diverse banconote da 245 milioni e 218mila lire” ha raccontato l’ex commissario di polizia al quotidiano Il Messaggero. "Mio fratello non mi aveva mai detto di avere questi soldi, né tanto meno di averli nascosti in quel cassetto. Viveva da solo ed era un grande risparmiatore. Non so perché non li avesse depositati in banca, né perché non li avesse convertiti in euro finché era possibile farlo" commenta Bagnato. Sucessivamente l'uomo si è rivolto alla Banca d’Italia per chiedere di cambiare le lire in euro, “ma mi è stato risposto che non era più possibile farlo perché erano ormai trascorsi più di dieci anni dall’entrata in vigore della moneta unica” spiega il pensionato.