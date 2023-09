Incidente Alatri in diretta social: 29enne positivo all'alcol test

approfondimento Alatri, schianto in diretta social: 3 feriti, bimba in ospedale. VIDEO

In mattinata la bimba di 5 anni rimasta ferita nell'incidente è stata operata a un braccio al Bambin Gesù dove ieri era stata portata in elicottero. Fuori pericolo la mamma ed il fratellino che sono nell'ospedale di Alatri. Non corre rischi neanche l'automobilista che ha provocato l'incidente, che è ricoverato a Frosinone.

Le indagini e il video in diretta dell'incidente

Il giovane alla guida dell'Audi, H. A. E. I. di nazionalità marocchina, che lavora nella zona di Alatri e ha un permesso di soggiorno, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. E ora rischia di essere denunciato per lesioni stradali aggravate. Sequestrata l'auto che stava guidando e che non risulta essere sua, anche su questo sono in corso accertamenti.

L’incidente si è verificato poco prima delle 14, la donna di 44 anni era andata a prendere i figli in un centro sportivo e li stava riportando a casa. Nel video pubblicato in diretta su Facebook si vede l’Audi viaggiare a forte velocità in sottofondo il brano “Ridin’” del rapper statunitense Krayzie Bone.