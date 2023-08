Topi e rifiuti vicino al Colosseo, scatta la deratizzazione

Topi che scorazzano tra rifiuti abbandonati, a pochi passi da turisti provenienti da tutto il mondo per visitare Roma , in particolare il Colosseo . Sono queste le immagini immortalate da video e fotografie iniziate a circolare sul web in questi giorni, una situazione che ha spinto il Campidoglio ad avviare il prima possibile un potenziamento della deratizzazione della zona, concentrandosi soprattutto tra Colle Oppio, la Domus Aurea e appunto l'Anfiteatro Flavio.

Lega: "Roma discarica a cielo aperto"

Un pessimo biglietto da visita per il Paese in una delle zone più frequentate dai turisti che scelgono l'Italia. Forti le critiche arrivate da parte della Lega: "Serve pulizia della città - hanno affermato il senatore Claudio Durigon e il coordinatore regionale, nonché consigliere comunale, Davide Bordoni - Roma è ridotta a una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere". Fa eco a queste parole un'altra esponente del Carroccio, Simonetta Matone: "Difficile ricordare una situazione peggiore di quella attuale. Gualtieri prenda atto del flop totale. Roma non merita questo lassismo".

Le contromisure del Campidoglio

Nella giornata di ieri tuttavia il Campidoglio ha fatto sapere che: "Sono in via di pianificazione interventi di potenziamento delle azioni programmate di derattizzazione nell'area del Colosseo, Colle Oppio e Domus Aurea. Una zona che in realtà non è tra quelle maggiormente caratterizzate dalla presenza di ratti, ma le segnalazioni degli ultimi giorni hanno attivato un protocollo di interventi congiunto Roma Capitale-Ama che proseguirà nelle prossime ore e nei prossimi giorni". "Il problema dei roditori - ha specificato invece l'Ente Parco archeologico Colosseo - non riguarda in alcun modo le aree interne del Parco dove vengono eseguiti sistematicamente interventi di derattizzazione. Sarebbe fondamentale che questa azione di contrasto ai roditori e di pulizia sistematica venisse effettuata anche nell'area della piazza del Colosseo, non di competenza del Parco. È auspicabile una sempre più intensa collaborazione tra tutte le istituzioni pubbliche interessate a tutelare e valorizzare l'immagine di Roma a livello internazionale".