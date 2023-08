Roma, figlia di Nadia Bengala arrestata per furto in grande magazzino

Diana Schivardi, 27 anni, figlia della Miss Italia 1988, è stata sorpresa a rubare vestiti e profumi in un negozio della Capitale. Fermata da un addetto alla sicurezza (di origini africane), la ragazza si è scagliata contro di lui con frasi razziste. Dopo l’udienza di convalida in rito direttissimo l’arresto è stato convalidato e la giovane, accusata di furto, minacce e percosse aggravati dall’odio razziale, è tornata in libertà in attesa del processo

Diana Schivardi, la figlia 27enne di Nadia Bengala, ex Miss Italia nel 1988, è stata arrestata a Roma per aver rubato vestiti e profumi in un negozio Upim nella zona della stazione Termini. L’episodio risale al 16 agosto: dopo aver staccato le placche antitaccheggio, Schivardi è stata sorpresa da un addetto alla sicurezza (di origini africane) e si è scagliata contro di lui con frasi razziste. Secondo quanto ricostruito, la giovane aveva in borsa 18 articoli, tra vestiti e profumi, per un valore di oltre 200 euro.