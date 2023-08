Roma, furto al Teatro Patologico: rubati premi e materiale tecnico

Un furto è stato messo a segno presso la sede del Teatro Patologico, associazione romana punto d'incontro tra teatro, malattia mentale e disabilità. Oltre al materiale tecnico sono stati portati via anche i premi assegnati all'istituzione nata nel 1992 e nota a livello internazionale.

Le parole del presidente Dario D'Ambrosi

"Subire un furto è sempre un trauma, per tutti. Ma pensare che si venga a rubare in un luogo “sacro” come il Teatro Patologico, dove si lavora intensamente (e faticosamente) con ragazzi con disabilità psichica e fisica, è qualcosa di tremendamente angosciante - sottolinea il presidente Dario D'Ambrosi -. Portare via tutto il materiale necessario per proseguire le attività di teatro-terapia, in grado di migliorare le condizioni fisiche e mentali dei ragazzi diversamente abili che seguono le nostre attività, dimostra che la società in cui viviamo ha davvero toccato il fondo".

"Questo gravissimo fatto comunque - aggiunge - non ci fermerà nel proseguire, nonostante il danno economico molto grande, il nostro percorso di lavoro artistico, sociale e culturale con i nostri ragazzi. Anzi, sono sicuro che questa amara vicenda ci darà ancora più la forza nel credere nel nostro lavoro, serio e riconosciuto in tutto il mondo (dall’ONU al Parlamento Europeo)".