Violenza sessuale e rapina ad Anzio, arrestato 32enne

L'uomo, con precedenti specifici, è stato fermato presso la stazione ferroviaria di Aprilia mentre attendeva in banchina un treno diretto a Roma. La ragazza era stata bloccata e violentata dall'uomo in un capanno abbandonato in una piccola strada sterrata il 12 maggio scorso

La ricostruzione dei fatti

L'aggressione del maggio scorso sarebbe avvenuta per strada, mentre la giovane tornava a casa a piedi, sulla Nettunense. Un uomo l'avrebbe bloccata e spinta in una zona isolata, in un capanno abbandonato, dove si sarebbe consumata la violenza. In seguito l'uomo è fuggito mentre la giovane è stata soccorsa e portata al pronto soccorso.