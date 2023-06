Roma, incendio in un appartamento a Mostacciano: morta una donna

La donna, che aveva problemi di deambulazione, non è riuscita a scampare alle fiamme mentre il marito è riuscito a mettersi in salvo

Una donna di 89 anni è rimasta vittima di un incendio è scoppiato a Mostacciano, frazione di Roma . Il rogo è divampato in un appartamento in via Sergio Forti.

L'incendio

La donna, che aveva problemi di deambulazione, non è riuscita a scampare alle fiamme, divampate all'alba di ieri, mentre il marito è riuscito a mettersi in salvo. Il corpo della donna è stato trovato dai vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia arrivati sul posto. Le cause dell'incendio, avvenuto al quinto piano della palazzina, sono ancora da accertare. Sempre ieri un grosso incendio ha colpito la Capitale in zona Colli Aniene, provocando una vittima.