Roma, neonato di 20 giorni morto: ipotesi emorragia dopo circoncisione

Un neonato di appena 20 giorni è morto all’alba di venerdì al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito a una forte emorragia. Il piccolo era stato portato in ospedale d’urgenza da Colonna, periferia est della Capitale, dove non si esclude possa essere stato sottoposto a una pratica di circoncisione in casa. È questa l’ipotesi alla quale stanno infatti lavorando gli investigatori, che in queste ore stanno ascoltando alcune persone della comunità nigeriana che vivono a Colonna.