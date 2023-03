Atac Roma sotto attacco hacker: sito e biglietterie in tilt

Dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber. A comunicarlo è la stessa azienda per la mobilità di Roma Capitale che spiega – in una nota – che al momento risultano offline anche i servizi di biglietteria nelle sedi Atac. Sono invece operativi i sistemi di gestione della rete e le macchine che emettono biglietti nelle stazioni. Anche l'erogazione del servizio di trasporto è regolare.