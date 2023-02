“Festival dell’Educazione”, a Roma studenti a lezione di vita civica

Grande successo per l'iniziativa in corso nei locali e negli spazi dedicati dell’Istituto comprensivo Piaget-Majorana. Cinque giorni di confronti e condivisione su una serie di temi legati alla cittadinanza attiva con l’intervento di vari esperti sulle più disparate tematiche legate a educazione digitale, educazione ambientale, inclusione, educazione stradale e volontariato

Grande successo di partecipazione per il Festival dell’Educazione civica nei locali e negli spazi dedicati dell’Istituto comprensivo Piaget-Majorana di Roma. Numerose le iniziative che si sono svolte a cominciare dal 20 febbraio e che termineranno oggi, venerdì 24. Si tratta di un momento di confronto e di condivisione su una serie di temi legati alla cittadinanza attiva con lo scopo di promuovere tra bambini e ragazzi la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale.

Gli interventi

Il festival ha visto l’intervento di vari esperti sulle più disparate tematiche legate a educazione digitale, educazione ambientale, inclusione, volontariato, educazione stradale (di scottante attualità come ricordato anche dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno e come purtroppo hanno dimostrato gli ultimi tragici accadimenti), sicurezza e legalità. Realizzate anche passeggiate ecologiche e flash mob su inclusione e LIS, l’educazione alla salute e l’educazione ambientale.

La mostra fotografica

Particolare rilevanza per l’inaugurazione della mostra fotografica permanente "Face of innocences” nata dal progetto di fotografia sociale “Arts in school,” su iniziativa della Besharat Foundation di Atlanta (Georgia, USA). Le opere della mostra sono state donate a diverse scuole nel mondo per sensibilizzare i ragazzi dai 6 ai 13 anni sulle problematiche che coetanei di paesi socialmente e culturalmente svantaggiati si trovano ad affrontare quotidianamente.