Roma, accoltellato a Termini durante una rapina: tre arresti

Un uomo di 46 anni, Arturo Luca Battisti, originario di Milano, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato domenica sera nella stazione Termini di Roma nel corso di una rapina. Tre persone sono state arrestate dai poliziotti del commissariato Viminale. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni in un ospedale romano. I tre stranieri erano degli abituali frequentatori della stazione.