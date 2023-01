Incendio a Castel Romano, distrutto dalle fiamme lo store 'Orizzonte'

Proseguono le operazioni di spegnimento del rogo scoppiato ieri sera in un centro commerciale in prossimità dell'Outlet di Castel Romano. Le fiamme sono divampate nel magazzino “Orizzonte” situato in via del Ponte Piscina Cupa 64 a Roma. Sul posto sono al lavoro una quindicina di squadre dei vigili del fuoco arrivati con diversi camion. Nessun ferito, ingenti i danni.