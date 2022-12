Albero di Natale a Roma, luci alimentate da pannelli solari

Le polemiche

Durante i giorni in cui è stato allestito l'albero sono nate delle polemiche da parte di chi ha giudicato brutti i pannelli solari posti alla base, soprattutto di giorno, affermando che la distesa di pannelli al centro di piazza Venezia, davanti all'Altare della Patria, non fa un bell'effetto e che c'erano altri metodi per accendere l'albero con energia pulita senza mettere i blocchi. "In questo periodo storico i romani hanno milioni di euro di bollette da pagare - ha detto la presidente della commissione Bilancio Giulia Tempesta -. Vedo tutta l'utilità e la sostenibilità di pannelli che sono a zero consumo per cui i cittadini avranno le luci di Natale senza costi energetici. Se il problema è estetico, inviterei ad aspettare l'accensione dell'8 dicembre per giudicare". Secondo quanto riporta La Repubblica, Acea, che si occupa dell'illuminazione dell'albero prestando i pannelli al Comune, ha chiarito che i pannelli sono tarati per garantire l'illuminazione non solo dell'abete del Caucaso, ma anche di via del Corso e degli alberelli negli altri municipi. C'è poi il tema dello smaltimento e dell'inquinamento che questo comporta: dopo le festività, hanno sottolineato dalla multiutility, i pannelli non verranno buttati bensì riutilizzati.