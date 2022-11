Roma, scritte contro Enrico Letta davanti a un circolo del Pd

"Noi non ci lasceremo intimidire e proseguiremo democraticamente a esporre le nostre idee e le nostre proposte per migliorare la qualità della vita dei cittadini", ha spiegato Sarah Pelliccia, segreteria del Circolo Pd Pietralata

Scritte intimidatorie rivolte a Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, sono comparse sulla serranda del circolo Pd di Pietralata a Roma. Ignoti hanno scritto "Letta, La Russa Ti Schifa", "Ku Klux Klan" e "Battaglione Azof" all'entrata del circolo, già in passato oggetto di atti vandalici.

"Noi non ci lasceremo intimidire e proseguiremo democraticamente a esporre le nostre idee e le nostre proposte per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il nostro circolo da sempre ha significato un presidio democratico per i cittadini del quartiere. Ringraziamo le cittadine e i cittadini che da questa mattina ci stanno esprimendo solidarietà", ha spiegato Sarah Pelliccia, segreteria del Circolo Pd Pietralata, invitando le persone a partecipare a un presidio nel pomeriggio alle 16.