Calci in faccia a un senzatetto, video-choc a Roma

Un gruppo di ragazzi circonda un uomo di mezza età seminudo a terra, con la camicia strappata sul petto. Due di loro prendono la rincorsa e gli sferrano il primo e il secondo calcio in faccia, mentre lui inerme non riesce neanche a reagire. Questo è quanto accaduto sabato sera a piazza Trilussa, uno dei principali luoghi della movida romana, nel cuore del rione Trastevere, ai piedi della fontana dell'Acqua Paola. La notizia è riportata da Repubblica.it, che descrive la vittima come "ubriaco, semi-incosciente" e "forze un senza dimora".

Il video

Nel video pubblicato si vede l'aggressione. "Daje de tacco", grida uno dei picchiatori all'amico. La vittima del video - scrive ancora il quotidiano - è sdraiata in terra con indosso solo un paio di scarpe da tennis, dei pantaloncini rossi e la camicia completamente aperta. Il primo adolescente è vestito di jeans, cappuccio bianco di una felpa che spunta dal giubbino nero, e assesta il primo calcio in testa. Subito dopo un altro ragazzo lo imita. Poi il terzo calcio.

Le reazioni sul posto

Il quotidiano riporta anche la descrizione di alcune ragazze che assistono alla scena e sconvolte gridano agli adolescenti di fermarsi. La folla ha un sussulto di disapprovazione a ogni colpo ma per circa 40 secondi nessun interviene finché un ragazzo in felpa bianca si scaglia contro uno degli altri aggressori e altri cinque, tutti in giubbino o felpa bianca, lo seguono. Altri cinque ragazzi, tutti con il giubbino o la felpa bianca, lo seguono e scoppia una maxi rissa.