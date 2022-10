Roma, al Tufello una vipera diventa l'incubo del quartiere

Un rettile dallo scorso settembre è diventata l’incubo di molti residenti di via Monte Massico e via Monte Crocco, a Roma. Lo riporta Il Messaggero. Da qualche giorno anche degli studenti del liceo di Via Aristofane, dello stesso municipio III. La “vipera del Tufello” fa preoccupare gli abitanti della zona, angosciati dalla possibile presenza dell’animale a pochi metri dalle loro abitazioni. Nel quartiere sono presenti diversi manifesti con foto segnaletica. "Abbiamo fatto tre sopralluoghi", hanno spiegato i carabinieri del Corpo Forestale raggiunti telefonicamente. "Il primo, al condominio dove è scattato l’allarme, il secondo al nido e alla scuola materna della zona e il terzo al Liceo Aristofane". La zona è stata interamente battuta e perlustrata, ma senza trovare alcuna traccia del rettile. I militari non escludono si possa trattarsi di una vipera.

La situazione

Con le temperature ancora sopra la norma alcuni esemplari continuano a vagare tra cumuli di pietre, parchi e mucchi di erba. L’intero quartiere avrebbe necessità di essere sottoposto a urgenti operazioni di bonifica anche per arginare le situazioni di degrado esistenti.