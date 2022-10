Turiste belghe investite e uccise: fermato 53enne a Roma

La fuga dopo l'incidente

approfondimento

Roma, due turiste belghe travolte e uccise da un'auto

Secondo quanto ricostruito, l'uomo guidava sotto effetto di droga e alcol, il 53enne si trova ora in stato di fermo ed è accusato di duplice omicidio stradale. Dopo aver investito le due ventenni, l'uomo ha abbandonato l'auto sul ciglio della strada prima di allontanarsi nel buio tra le campagne. Nel pomeriggio di domenica è stato però individuato dalle forze dell'ordine e portato negli uffici per essere ascoltato. Per lui gli inquirenti potrebbero contestare, quindi, anche il reato di omissione di soccorso, proprio perché non si è fermato dopo l'impatto. E come accade sempre in questi casi l'indagato, che avrebbe anche dei precedenti penali, è stato sottoposto ai test per verificare se avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti. Esami che hanno dato appunto esito positivo.

Il viaggio delle due ragazze in Italia

Jessy e Bijls erano arrivate in Italia da una settimana ed avevano noleggiato una Fiat Panda che avrebbero dovuto riconsegnare nella giornata di domenica, prima di ripartire per il Belgio. Sui social ci sono le tappe del loro breve viaggio, che ha anche segnato i loro ultimi giorni di vita: dalle storie pubblicate in evidenza su Instagram da Jessy Dewildeman, intitolate 'Rome', si vede il viaggio in aereo, la strada verso Ferentino (Frosinone) e un video ai Musei Vaticani. Poi l'incidente, poche ore prima di tornare a casa: sulla strada le due giovani avevano forse assistito ad uno scontro tra auto, con tre feriti (due uomini, finiti in codice rosso, e una donna) e per questo si sarebbero fermate per prestare i soccorsi. Scendendo dall'utilitaria, le due si sono trovate, a quanto sembra, di fronte ad una Smart che le ha travolte sbalzando una di loro nell'altra corsia: sono morte sul colpo.