Incendio vicino stazione Termini a Roma, nube fumo su centro

Il rogo ha coinvolto dieci motorini parcheggiati in via Marsala, di fronte all’ingresso della stazione. Colpita dalle fiamme anche la baracca di un senza fissa dimora. Evacuato un bar a pochi passi dalla stazione. Una donna che ha inalato il fumo è stata soccorsa. Chiusa al traffico via Solferino per precauzione. Nessuno risulta ferito