Causa incidente sotto effetto droga, denunciato fratello Bianchi

Il fratello maggiore di Marco e Gabriele Bianchi, condannati in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, è stato denunciato dopo che con la propria auto è andato a sbattere contro alcuni cartelli stradali a Velletri (Roma). L'accusa è di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Lo riportano Il Messaggero e Repubblica.

L'incidente

E' successo all'alba di martedì 4 ottobre. L'uomo stava rientrando dal lavoro verso casa, ad Artena, quando ha perso il controllo dell'auto e ha travolto i cartelli all'incrocio tra piazza Garibaldi e viale Roma, nel centro di Velletri. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli e pedoni. I carabinieri, intervenuti per i rilievi, hanno disposto il narcotest dal quale è emerso che Bianchi al momento dello scontro era sotto l'effetto di droga e alcol. Per lui è scattata la denuncia.