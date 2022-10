Roma, studente violentato: trascinato nell’androne, erano in tre

A Roma uno studente di 22 anni è stato picchiato, rapinato e violentato nell'androne di un palazzo a San Lorenzo. Il ragazzo è finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni per le botte prese, soprattutto al volto. Come riporta il Corriere della Sera, il Comune ha già deciso di provvedere a un aumento delle misure di sicurezza, facendo anche ricorso alla tecnologia.

Più telecamere

Più telecamere dunque, ma non solo. Anche una rivisitazione del sistema di controllo del territorio da parte delle pattuglie. Adesso è al vaglio la sua versione dei fatti: uscito da una discoteca nei pressi del Colosseo nella nottata di venerdì, il 22enne avrebbe preso a noleggio un monopattino elettrico per recarsi a San Lorenzo forse per raggiungere qualche amico. "A un certo punto - avrebbe riferito - la tavola si è scaricata e mi sono dovuto fermare. È stato allora che, dopo essermi incamminato sul marciapiede, sono stato avvicinato da quei tre". Il 22enne è stato minacciato e picchiato, costretto a consegnare i soldi che aveva nel portafoglio. Quindi, non soddisfatti del bottino, i tre lo avrebbero preso di peso e condotto al bancomat all’incrocio fra via dei Luceri e via Tiburtina. Ma il prelievo allo sportello non sarebbe stato possibile e quindi uno dei tre avrebbe voluto vendicarsi abusando dello studente dopo averlo trascinato con i complici, che continuavano a picchiarlo, nell’androne di un palazzo poco distanze.