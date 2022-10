Una parte di solaio è crollata nel Mercato dei fiori di Roma, in via Trionfale. Il cedimento ha riguardato una porzione di circa tre metri quadrati che è finita nei locali di passaggio del mercato ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Immediato è scattato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno già isolato e messo in sicurezza l'area.