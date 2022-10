Roma, decine di bollette bruciate, i manifestanti: ladri di stato

Come in altre città italiane, anche a Roma quest'oggi si è tenuto un sit-in davanti alla sede della Cassa Depositi e prestiti, dove i manifestanti hanno bruciato le bollette della luce e del gas, intonando cori come: "Ladri di stato, restituite quello che avete rubato".

La protesta



L'iniziativa, organizzata dai sindacati di base di Usb presenti con diverse bandiere, si è svolta anche in altre città, come hanno spiegato gli stessi manifestanti. "Gli unici che non posso aumentare niente sono coloro che vivono di salario e di lavoro".