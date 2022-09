Roma, cede scala al Globe Theatre dopo spettacolo per scuole: feriti

E' successo al termine di uno spettacolo per scolaresche. Il sindaco Gualtieri: "Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità. Ora il Globe verrà dichiarato inagibile"

"Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di una conferenza in Campidoglio. "Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso", ha aggiunto il sindaco. "Sono in contatto - ha continuato - con i responsabili della gestione del Globe Theatre, il commissario del Teatro di Roma, Gianluca Sole e la Protezione civile dopo il crollo che ha interessato la struttura. Bisogna capire cosa è successo: il commissario, che ha la proprietà della struttura anche se poi è affidata alla società Politeama, mi ha detto che quest'estate la scala era stata oggetto di un intervento di manutenzione".

Dieci i feriti portati in ospedale, cinque adulti e cinque ragazzi. Nessuno di loro è in gravi condizioni.

Sulla scala al momento dell'incidente c'erano una quindicina di ragazzi alcuni dei quali sono rimasti contusi. "Stavamo scendendo le scale per uscire e hanno ceduto mentre alcuni di noi le percorrevano, cadendo. E' successo tutto in pochi attimi", hanno raccontato ai soccorritori gli studenti.

Una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma, è crollata parzialmente al termine di uno spettacolo per scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena finito e i ragazzi stavano uscendo dalla sala quando la struttura ha ceduto.

Dieci feriti in ospedale

Sono dieci i feriti portati in ospedale per il crollo della scala al Globe Theatre. Si tratta di cinque adulti e cinque ragazzi: due sono stati trasportati al Gemelli, due al San Camillo, due all'Umberto I, due al Santo Spirito, uno al Bambin Gesù e uno al San Giovanni. Hanno tutti riportato patologie traumatiche ma nessuno è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute 7 automediche e una ambulanza.

A quanto riferisce il capo della direzione regionale politiche soccorso pubblico e 112, Livio De Angelis, "In tutto sarebbero 13 le persone coinvolte, che sono state prontamente prese in carico dai sanitari", di cui alcune "sono state valutate sul posto". Al momento dell'incidente erano una ventina le persone presenti. Non risultano dispersi: i vigili del fuoco stanno rimuovendo il cumulo di detriti che si è formato a seguito del crollo.

Il racconto di una docente

"Stavamo uscendo dopo lo spettacolo e ha ceduto una scalinata. Gli alunni sono caduti tra le travi da un'altezza di circa tre metri, dal terzo al secondo piano". E' il racconto della docente Chiarina Maggitti che stava accompagnando la scolaresca coinvolta nel crollo. Gli studenti del liceo erano arrivati nella Capitale da Roseto degli

Abruzzi, in gita scolastica. Avevano assistito nel teatro allo spettacolo Macbeth. "I ragazzi hanno tra i 17 e i 18 anni", spiega l'insegnante.