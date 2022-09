Centoundici persone sono state denunciate per truffa a Roma con l'accusa di aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto, provocando un danno alle casse dello Stato pari a 250mila euro. Le 111 persone coinvolte appartengono a 57 nuclei familiari diversi.

Le denunce

I controlli che hanno portato alle denunce sono stati svolti tra giugno e agosto 2022 dai carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, i quali hanno lavorato in sinergia investigativa con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma e gli uffici territoriali dell'INPS, sotto il coordinamento investigativo della Procura. Sono state vagliate le posizioni di circa 350 percettori del reddito. Da settembre 2021 ad oggi, invece, la Compagnia ha proceduto alla denuncia di 399 persone: 353 per l'indebita percezione del Reddito di Cittadinanza e altre 46 per aver preso il Reddito di Emergenza senza avere i requisiti, per un totale di 1.892.865 euro.