Stagista morto a Noventa, flash mob studenti al Ministero Istruzione

Flash mob degli studenti al Ministero dell’Istruzione dopo la tragica morte di un ragazzo durante uno stage scolastico a Noventa di Piave. A organizzarlo per le 11 di questa mattina la Rete degli Studenti Medi. La protesta, che si lega alle manifestazioni dello scorso gennaio e dello scorso febbraio per le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, nasce dalla rabbia, secondo il sindacato studentesco, per una ennesima morte evitabile.

Le dichiarazioni

“Abbiamo chiesto cose precise a Governo e Ministero la scorsa primavera”, spiega Tommaso Biancuzzi della Rete degli Studenti Medi. “Serviva e serve abolire i Pcto e inserire formazione sindacali e alla sicurezza sul lavoro obbligatoria in tutte le scuole. C’è un problema nel nostro Paese di sicurezza nei luoghi del lavoro, non possiamo esporre ragazzi e ragazze a questi pericoli. Il sistema va cambiato, non andiamo a scuola per morire”