Tornano a Ostia nove epigrafi trafugate decenni fa: ritrovate a Fano

L'operazione

Le attività investigative e giudiziarie, condotte dal Comando dei carabinieri della sezione Tutela Patrimonio Culturale, Nucleo di Ancona e dal tribunale di Pesaro, hanno consentito il recupero di una serie di iscrizioni su marmo illecitamente sottratte da Ostia intorno alla metà del secolo scorso e confluite in una collezione privata. L'operazione rappresenta un caso "esemplare di cooperazione tra più istituzioni e di perfetta sinergia tra le attività di tutela e di ricerca scientifica", è stato sottolineato. Una prima indicazione ai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Ancona che si trattasse di reperti provenienti da Ostia si deve alla soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona, Pesaro e Urbino, in particolare al funzionario archeologo Maria Raffaella Ciuccarelli che, grazie alla collaborazione di Andrea Raggi, docente dell'Università di Pisa, ha segnalato come alcune delle epigrafi in questione fossero presenti in uno studio pubblicato di Fausto Zevi in Epigrafia ostiense, nell'appendice relativa agli esemplari dispersi.

L'indizio decisivo

Fondamentale l'intuizione della dottoressa Ciuccarelli che, con l'aiuto del professor Andrea Raggi, è stata in grado di individuare un indizio decisivo, un recente lavoro del professor Fausto Zevi che, nel 2018, aveva commentato in una pubblicazione proprio quelle iscrizioni funerarie ritrovate a Fano grazie ai carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale. "A dimostrazione che un reperto catalogato è ipso facto protetto dalla sua notorietà alla comunità scientifica, che unisce i tecnici del ministero della Cultura con quelli delle università e delle altre amministrazioni pubbliche", è stato evidenziato.